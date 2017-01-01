Bursa

Bursa'da yurttan alınan genç kız kayıplara karıştı
Bursa’da Kitap ve Eğitim fuarları açılıyor
Destan Bursa'da yaşatılacak
Bursa'nın sahil projeleri Bakanlık'ta
Müezzinoğlu: Emekliye 4.5 milyar lira promosyon ödemesi yaptık

Ekonomi

"Türkiye Rus buğdayını kısıtlıyor" iddiasına açıklama
Netaş'ın ihale yasağı iptal edildi
Zigana Geçidi tünelinin temeli atıldı
"Kurdaki pozitif ayrışma sürebilir"
Çeyrek altın ne kadar?

Gündem

''Ey Kılıçdaroğlu aklını başına al''
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi
"Türkiye Rus buğdayını kısıtlıyor" iddiasına açıklama
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu (Kura çekimi)
Yapay zeka 12 yıl içinde insan kadar zeki olacak

Spor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi
Talisca: Acı çekmenin tadına vardık
Fenerbahçe'nin buruk zaferi!
"Büyük başarı, harika bir duygu"
Medipol Başakşehir'den esprili tebrik

Magazin

'Cesur ve Güzel'de beklenmeyen itiraf!
Şahan Gökbakar'dan Esra Erol'a film teklifi
Ariel Winter bunu hep yapıyor!
Yeliz Yeşilmen: Organlarımla konuştum...
İbrahim Tatlıses’ten emeklilik açıklaması

Sağlık

Ankilozan spondilit hastalarına özel egzersiz kanalı
"İnandırıcı değilsin" denilen diyetisyen 50 kilo verdi
10 adımda sağlıklı ve kaliteli uyku
Akdeniz plastik çöplüğüne dönüşüyor
Diyabet böbrekleri belirti vermeden bitiriyor

Yaşam

Selena Gomez'den Instagram itirafı
Hollywood yıldızı Somali için THY'ye seslendi
Obama yeni kitabını Brando adasından yazacak
Slovenya Melania Trump’a minnet borcunu ödüyor
Cesur ve Güzel'de beklenmeyen itiraf

Sanat

'Caz yapma' kalıbını kırsak ya!
Çanakkale Destanı'nın tanığı: Nusret Mayın Gemisi
Tekstil Müzesi’nde dokuma ve gravür sergisi
Game of Thrones’ta ejderhalar büyüyor
Mazhar Olmak kitabını anlattı

Teknoloji

Facebook’ta yeni dönem
WhatsApp'ta milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı
Facebook artık veri paylaşımına izin vermeyecek
Yüzemeyen balığa tekerlekli sandalye yaptılar
Falcon 9 roketi yeni misyonu için uzaya fırlatıldı

Emlak

40 metrekarelik daireyi 74 metrekareye çıkarmanın yolları
İnşaat sektörü 2017’de yüzde 5 büyüyecek
Akıllı kentsel dönüşüm ile enerji faturamız nasıl azalır?
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Çürük binaya dönüşüm yetmiyor

Araç

Yeni INFINITI Q60’a tasarım ödülü!
Kademeli yaya geçidi düzenlemesi tüm kavşaklara yapılacak
Ağır nakliye sektörüne Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3363 LS çekici teslimatı
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