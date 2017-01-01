Bursa
Annesi tarafından Bursa’daki yetiştirme yurduna bırakılan 17 yaşındaki Mukadder Peker, babası tarafından izinli olarak yurttan çıkarıldı....
Ekonomi
Türkiye'nin Rus tahıl ürünlerinin ithalatını kısıtlanmaya başladığı iddiasıyla ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Açıklamada "Gümrüksüz...
Gündem
Başbakan Yıldırım, ''Kılıçdaroğlu ne diyor? '18 yaşında genç biri milletvekili olur mu canım?' Niye olmaz? Ey Kılıçdaroğlu aklını başına al, bu...
Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimleri bugün gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrolde yer aldığı 'Cesur ve Güzel' dizisinin 18'inci bölümünde; Cesur, Sühan ve Cesur'un babasının...
Sağlık
Omurgayı tutan iltihaplı romatizma ankilozan spondilit (AS) hastalığının tedavi sürecine destek olması amacıyla özel egzersizlerin yer aldığı...
Yaşam
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 90 günlük rehabilitasyon sürecini, Instagram'da en fazla takipçiye sahip olmanın ona hissettiklerini, hesabı ve...
Sanat
Esra Kayıkçı, NTV Radyo’daki Bizim Cazcılar adlı programda İrem Gökbudak’ın sorularını yanıtladı.
Teknoloji
Facebook, Snapchat'in popüler özelliklerini kendi platformuna eklemeye devam ediyor. Şimdiyse Facebook’ta hikayeler dönemi başlıyor.
Emlak
Küçük metrekareli daireler, kullanılan yeni teknolojiler sayesinde daha geniş yaşam alanı sağlıyor
Araç
Geçen yıl “Profesyonel Konsept”e sahip ürün tasarımıyla Q80 Inspiration fastback sedan konseptiyle “iF Design” Tasarım Ödülü'ne hak kazanan...